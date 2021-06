Cristina D’Avena colpisce ancora. La cantante ha mostrato nuovamente il suo lato sensuale sui social e, ovviamente, i fan si sono scatenati con i commenti. Lo scorso 20 giugno ha infatti pubblicato su Instagram uno scatto in cui sorride in bikini, seduta su uno scoglio. Nessuna didascalia a margine dello scatto ma le parole le trovano i tanti follower (più di 450mila) che la sostengono. “Gli anni per te non passano“, ha scritto qualcuno, giusto per citare uno dei pochi commenti riferibili. E per lei, che il 6 luglio compirà 57 anni, anche questa volta, boom di like: più di 83mila. Lo scorso novembre, intervistata da Vanity Fair, la cantante aveva spiegato il suo ‘cambiamento’: “È una provocazione, un invito a sciogliersi, ad amare di più”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial)