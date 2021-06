Adriano Panatta va su tutte le furie per un classico e assai frequente esempio di maleducazione. Come lui stesso ha raccontato sui social, mentre era in viaggio in treno si è trovato a fare i conti con un compagno di viaggio molesto. “Perché in treno c’è sempre qualche co***one che parla al telefono per tutto il viaggio?”, ha scritto l’ex campione di tennis su Twitter. Poi l’affondo: “Spero che gli venga l’epicondilite e anche una colite, di quelle fulminanti però, maledetto!“. In poche ore il suo tweet ha fatto il pieno di like, incassando il sostegno di molti.