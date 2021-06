Entra Lucia Azzolina e Paolo Mieli, ospite di CartaBianca su RaiTre nella puntata dell’8 giugno, si alza in piedi. La cosa fa sorridere Bianca Berlinguer che, dopo aver presentato l’esponente del M5S, “rimbecca” il giornalista: “Ma che fai ti alzi pure in piedi?“. La conduttrice sorride. Mieli a quel punto ribatte: “Eh, non potendo dare la mano…”. Berlinguer: “Stasera Paolo Mieli… Niente“. Lui allora chiede: “Cosa?” e la conduttrice: “In piedi per Marco Travaglio… Non scusa, per Mattarella”. Il giornalista: “Ecco, per Mattarella, per Lucia Azzolina e per il professor Galli“. Il siparietto fa sorridere sia Berlinguer che Azzolina ma ecco che con il professor Galli in collegamento si parla di vaccini e della opportunità di somministrare Astrazeneca ai giovani. Poco prima, un servizio ha mostrato molti giovani in attesa del vaccino, con tanto di dj set, e tutti con lo stesso obiettivo: “Vogliamo tornare alla vita di prima”.