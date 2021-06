“Uguale alla figlia“, questo uno dei commenti più frequenti sotto alla foto pubblicata da Michelle Hunziker il 29 maggio su Instagram. Nello scatto la nota conduttrice aveva solo 13 anni: “Reperto storico del mio passato, avevo 13 anni.. ed ero la classica svizzera tedesca al Mare Adriatico! Per la precisione qui ero a “Gatteo al mare”!! Per me Gatteo era come essere alle Maldive!!”, ha scritto. E poi ha aggiunto: “Guardate com’ero truzza!! Sto male“.

Sembrano non essere d’accordo i fan, che le hanno scritto: “Stupenda” oppure “Bellissima sempre, sei adorabile” e qualcun altro invece: “Sembri Maria De Filippi“. Insomma, tra i quasi 5 milioni di follower, c’è spazio per le opinioni di tutti.