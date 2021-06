Siamo al centro vaccinale della Brigata Garibaldi, Caserta. E la scena sembra quella di un film anche se è tutto vero. Per una volta, la realtà supera di gran lunga la trama di una commedia romantica. Come riporta Caserta News, i protagonisti di questa storia sono Giovanni, 26 anni e la sua fidanzata, Gessica. Lei, all’hub vaccinale ci lavora, fa l’infermiera. Lui riesce a entrarci grazie a un’autorizzazione. Ed entra con un mazzo di rose rosse e un anello, sulle note di “Perfect” di Ed Sheeran. Ecco che le colleghe di Gessica si mettono vicine a Giovanni: magliette bianche con la scritta “Mi vuoi sposare?”. Inutile dirlo: applausi, commozione e non solo per i futuri sposi ma anche per chi stava aspettando il vaccino. “Una cosa bellissima, chi non ha visto non può comprendere”, ha scritto poi sui social una collega.