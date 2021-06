“L’Aifa ha licenziato la possibilità di vaccinare con Pfizer la classe di età 12-15 anni e sono 2,3 milioni i soggetti che dovranno essere vaccinati. Dovremo affidarci ai pediatri di libera scelta. A giugno daremo la spallata, sarà il mese della svolta poiché sono in arrivo oltre 20 milioni di dosi di vaccini. In queste ore stiamo distribuendo 3,5 milioni di dosi di Pfizer. Dal 3 partiranno le vaccinazioni di massa per la classe produttiva”. Lo ha dichiarato il commissario Figliuolo, durante la conferenza stampa di presentazione dell’hub vaccinale di Confindustria a Roma