Quarta classificata a Miss Italia 2017, poi Madre Natura in Ciao Darwin 8 o più semplicemente la Bonas di Avanti un altro. Di chi stiamo parlando? Sara Croce, la modella lombarda ormai nota per affiancare Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5. In una lunga intervista concessa a SuperGuidaTv, la showgirl ha dichiarato: “Siamo ancora in una società maschilista. La bellezza dell’uomo viene considerata un piacere per gli occhi. Se invece una donna è bella è soggetta a critiche e giudizi di ogni genere”. Può parlarne a ragion veduta, poiché spesso attaccata dagli hater, come ha ricordato lei stessa: “Avevo iniziato da poco ad Avanti un altro e ricordo che una ragazza mi aveva scritto un commento poco gradevole: ‘È più dignitoso andare a fare la sgualdrina in giro piuttosto che fare in TV la donna oggetto‘. Me lo ricorderò per sempre, mi ha scosso”.

E ancora: “Nel 2021 ognuno ha il diritto di mostrarsi come meglio crede. In Avanti un altro sono vestita in abiti succinti ma è una mia libertà di espressione. Purtroppo ci sono ancora molti luoghi comuni da abbattere.” E la pensa così anche quando la questione non la riguarda in prima persona: “Diletta Leotta è un’altra ragazza che è stata pesantemente attaccata. Lei fa la giornalista sportiva ed è brava in quello che fa. L’ho vista condurre dal vivo all’inizio della sua carriera ed era più inesperta rispetto ad oggi. Ero rimasta colpita dalla sua spigliatezza. Ho trovato eccessivo il polverone mediatico che l’ha travolta. Se al posto suo ci fosse stato un uomo non sarebbe stato attaccato allo stesso modo”.

Ma cosa sogna per il suo futuro Sara? Intanto una linea di costumi che a breve uscirà e poi magari un reality? “La mia agente me lo vorrebbe far fare ma io sono ancora dubbiosa. Ci vuole quel pizzico di grinta e coraggio che non ho. Non ho voglia di parlare della mia vita privata. Più avanti, mai dire mai. Ho notato che alcuni che seguono il Grande Fratello sono dei bulli che arrivano ad insultare famiglie e fidanzati. Non mi piacciono queste cose”. E neanche Temptation Island (che ricomincerà a breve) sembra far per lei e per il suo ragazzo Gianmarco Fiory: “Andiamo molto d’accordo, non saremmo adatti. Non creeremmo alcuna dinamica”, ha concluso.