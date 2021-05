Meghan Markle è finita (di nuovo) al centro della bufera. Su internet circola in questi ultimi giorni una nuova “teoria cospirazionista”: la moglie del principe Harry avrebbe mentito durante la famosa intervista a Oprah Winfrey.

Durante il colloquio, infatti, la duchessa di Sussex, aveva affermato di non sapere nulla della famiglia reale prima di conoscere il futuro marito. Ma la realtà, secondo i commentatori dei tabloid, sarebbe un’altra. E a “incriminare” l’attrice sarebbe una foto scattata nel 2014, cioè due anni prima di conoscere il principe: Meghan Markle è immortalata mentre tiene in mano una copia della rivista irlandese U Magazine con, in copertina, Kate Middleton, ossia la futura cognata.

La futura duchessa posa insieme a Denise Cash, direttrice del giornale, perché proprio in quel numero aveva scritto un pezzo sugli occhiali da soli. Non è detto che quindi Markle avesse letto il pezzo con protagonista la duchessa di Cambridge, magari aveva semplicemente sfogliato la rivista, ma lo scatto non è sfuggito agli attenti commentatori della Royal Family, che hanno subito associato l’immagine alle affermazioni della duchessa, definendo la foto “imbarazzante”: “Non sapevo nulla sulla Firm (questo il nomignolo con cui la moglie di Harry chiama la famiglia reale) – disse Meghan a Oprah – e non feci alcuna ricerca”.

La foto è stata pubblicata per la prima volta nel 2017 proprio dalla direttrice del magazine, Denise Cash, che aveva condiviso lo scatto con una simpatica didascalia: “Questa foto parla chiaro, sapevamo che sarebbero diventate cognate”.