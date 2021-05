“È il momento di dare la notizia e di anticipare le possibili conferenza stampa: mi candido a sindaco di Milano“. Ad annunciarlo è stato Gianluigi Paragone, ex senatore del M5s e fondatore di ItalExit, ai microfoni di Alessandra Sardoni, a Omnibus, su La7. “Che operazione è? Non sarà né di destra né di sinistra“, ha aggiunto, “ItalExit sarà al centro del progetto, affiancata da altre liste civiche. A Milano sembra che tutto funzioni bene, ma non è così. La città sta perdendo la propria identità”.

Video La7