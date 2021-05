Con quattro premi in tasca, due dischi di platino per “Lady” e due dischi d’oro (“Tutta la notte” e “Guccy Bag”) il vincitore morale di “Amici di Maria De Filippi” è stato Sangiovanni. Il cantante è tornato a Milano, prima ha festeggiato con tutto il team della sua etichetta discografica Sugar di Caterina Caselli e poi si è recato al Mondadori Store di Piazza Duomo a Milano per incontrare i fan. Da alcune Stories pubblicate da Sangiovanni su Instagram c’era un vero e proprio bagno di folla di fan urlanti che aspettavano il proprio turno, sotto il balconcino della libreria. L’incontro prevedeva l’acquisto di un disco e il diritto ad avere un Pass per incontrare, in sicurezza, il proprio idolo. In pochissime ore i pass sono andati esauriti. FqMagazine ha indagato e a disposizione c’erano 300 ingressi che erano il limite massimo, in quanto gli incontri si sono tenuti con tutti i protocolli anti Covid-19. Domani 20 maggio dalle ore 18:30 Sangiovanni incontrerà di nuovo altri 300 fan. L’organizzazione ha scaglionato in due giornate l’evento per rispettare i protocolli. Intanto prosegue il tour Instore del protagonista di “Amici”, oggi sarà in piazza Cola di Rienzo, a Roma e ancora, Bologna, il 25 per finire con Torino il 26 maggio. Gli incontri si sono tenuti con mascherina, distanziamento sociale, un plexiglass con possibilità di fare una foto con Sangiovanni e due chiacchiere. Nessun contatto fisico. Non è nemmeno possibile scattare selfie, in ogni instore è prevista la presenza di un fotografo ufficiale che si occuperà di scattare le singole foto artista e fan. Le foto vengono poi pubblicare sulla pagina Facebook della singola libreria entro le 48 ore successive all’evento.

Questo è un momento d’oro per Sangiovanni che ha conquistato cinquanta mila euro in gettoni d’oro ad “Amici” in quanto vincitore del circuito canto, il Premio della Critica TIM dal valore di 50mila euro (decretato da 26 testate giornalistiche compreso FqMagazine), il Premio SIAE per il Miglior Testo, consegnato da Giovanni Caccamo, del valore di 20mila euro in gettoni d’oro (“per la sua capacità di tradurre concetti profondi e talvolta complessi in modo semplice, universale e contemporaneo. Per la sua curiosità e freschezza. Per l’intelligenza creativa”) e infine il Premio delle radio (decretato dai giudizi di RDS, Radio Italia, R101 e RTL 102.5) per l’inedito preferito “Malibù”.