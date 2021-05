“Il momento pandemico ha dimostrato quanto dipendiamo gli uni dagli altri, quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri. Nella dimensione nazionale, nella nostra comunità, questo ci richiama al senso della solidarietà, a fare ognuno la parte propria“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi di Brescia. È importante “il senso di solidarietà e fare ognuno la parte propria. Questo ateneo ha svolto questa parte, l’ha svolta nel suo impegno nel continuare con docenti e studenti, l’ha svolto nell’aiuto agli Spedali Civili e nella continuità dell’insegnamento nelle forme consentite in quelle particolari condizioni, naturalmente che hanno attenuato e non eliminato le privazioni che docenti e studenti soprattutto hanno avvertito nell’università così come in tutti gli ordini di studio nel nostro Paese. Ma garantire l’insegnamento è stata un’opera di grande impegno e merito, perché ha dato la dimostrazione che non si interrompeva la vita del nostro Paese. Grazie a tutti gli atenei di questo Paese che hanno garantito questo compito con uno sforzo impegnativo”