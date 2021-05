Sprofonda una strada nel Rione Sanità, a Napoli. Dopo le forti piogge, ha ceduto un’ampia porzione del manto stradale (come si vede nel video), costringendo le autorità a sgomberare 15 persone. Per fortuna, non ci sono stati feriti. La voragine ha un diametro di circa venti metri ed è profonda diversi metri.