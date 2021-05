Alessandro Talotti ha perso la sua battaglia contro il cancro. È morto nella notte l’ex campione di atletica, tra i migliori atleti azzurri di salto in alto. 40 anni, friulano di Udine, Talotti è stato stroncato da un tumore allo stomaco dopo una lunga battaglia che non aveva esitato a condividere pubblicamente. Solo pochi giorni fa l’annuncio delle nozze con la compagna Silvia Stibilj, campionessa di pattinaggio a rotelle: lo scorso autunno è nato il loro primo figlio Elio.

Nel corso della sua carriera Talotti ha partecipato alle Olimpiadi di Atene 2004 e Pechino 2008. Il suo primato indoor era stato 2 e 32. Nel 2002 aveva ottenuto il quarto posto agli Europei, poi ancora Mondiali e titoli tricolori. A fine carriera si era laureato ed era diventato fisioterapista.