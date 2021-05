Sono 7.852 i nuovi casi positivi al coronavirus accertati in Italia nelle ultime 24 ore, frutto di 306.744 tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività si conferma al 2,5%, stabile rispetto al 2,4 per cento registrato martedì. I dati del ministero della Salute riportano invece altri 262 morti in un giorno. Si conferma il calo della pressione sugli ospedali, con gli ingressi giornalieri nei reparti di rianimazione che dai 100 di ieri scendono a 91. In totale i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 1.992, in calo di 64 rispetto a martedì. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 14.280 persone: sono diminuite di 657 in 24 ore.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.131.078, i morti 123.544. I dimessi ed i guariti hanno raggiunto quota 3.655.112, con un aumento di 19.023 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 352.422, in calo di 11.437 rispetto a martedì.

