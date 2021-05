“C’è una tendenza al miglioramento della situazione epidemiologica in questo momento e per la prima volta abbiamo sotto la soglia critica sia l’occupazione delle terapie intensive sia dei reparti ospedalieri, c’è dunque una decongestione, ma la situazione esige sempre la massima cautela. Ciò per effetto delle misure prese e della campagna vaccinale”. Lo ha detto il direttore della prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza nella consueta conferenza stampa settimanale convocata per fare il punto sulla situazione dei contagi. Ci sono, ha detto, “elementi di conforto” ma “bisogna continuare a tenere comportanti prudenti”