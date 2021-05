Loro lo hanno definito “un esperimento sociale”. Due youtuber, Josh Paler Lin e Leia Se, per uno scherzo, hanno violato le norme anti-Covid dell’Indonesia. Si trovavano a Bali, quando hanno deciso di provare a dipingersi con la tempera una mascherina chirurgica sul volto. Dopodiché, sono entrati in un supermercato del posto. L’obiettivo era verificare se qualcuno si accorgesse dello “scherzo”, se così possiamo chiamarlo. “Nessuno l’ha notato, nemmeno la sicurezza. Non posso credere che ha funzionato”, si sente dire nel video dal ragazzo, che poi ha caricato il video su Youtube, dove però è rimasto online per pochi minuti.

Un vero affronto alle norme anti-covid del posto, che ha inevitabilmente costretto le forze dell’ordine a intervenire con la decisione più severa: l’espulsione dal Paese e la confisca dei loro passaporti. I due youtuber, infatti, non solo hanno violato la legge ma hanno agito deliberatamente in pubblico per sfidare le linee guida sulla salute imposte dal governo indonesiano. A poco sono servite le scuse dei diretti interessati. “Sono un creatore di contenuti ed è il mio lavoro intrattenere le persone, ma non mi sono reso conto che quello che ho fatto avrebbe potuto effettivamente portare molte critiche“, ha detto Lin, per poi invitare le persone ad andare a visitare Bali per non far morire il turismo.

Tuttavia Jamaruli Manihuruk, ovvero colui che gestisce l’ufficio regionale di Bali per il Ministero della giustizia e dei diritti umani, ha confermato l’espulsione dei due youtuber: “Gli stranieri che non rispettano le leggi e i regolamenti in Indonesia si trovano ad affrontare sanzioni di espulsione. I due influencer saranno messi in una cella di detenzione presso l’ufficio immigrazione mentre aspettano il loro volo”.