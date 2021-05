La Panda bianca che invade la corsia opposta, poi lo schianto contro un Van. Sono state diffuse le immagini dell’incidente che ieri pomeriggio, in viale Regione Siciliana, a Palermo, che è costato la vita alle due ragazze a bordo dell’utilitaria, Chiara Ziami e Alessia Bommarito, di 21 e 20 anni. Ancora da accertare le cause dello scontro, in cui sono rimaste ferite altre sette persone.