Ai tempi del Covid, un anziano può essere truffato anche rubandogli il vaccino. È accaduto a Formia, in provincia di Latina, e a essere coinvolte sono una donna di 93 anni e la sua badante di 59. Quest’ultima si è finta l’anziana signora che assisteva col solo scopo di farsi vaccinare al posto suo. La truffa è stata però scoperta dagli stessi operatori del centro vaccinale. Al suo arrivo, la donna aveva mostrato l’sms ricevuto per la presentazione e, solo dopo aver ricevuto l’iniezione, il proprio codice fiscale, tradendosi in questo modo da sola.

“Se il raggiro non fosse venuto alla luce – spiega a laStampa.it Michele Pascale, comandante della compagnia dei Carabinieri di Formia – la persona che aveva diritto al vaccino avrebbe rischiato di non farlo più». L’anziana signora, classe 1928, sarebbe rimasta senza la sua dose, in quanto sarebbe risultata già vaccinata. Fortunatamente con la scoperta della tentata sostituzione di persona riceverà invece a breve la sua dose. La badante, di origine napoletana e residente a Formia, è stata denunciata per il reato di sostituzione di persona, ed è in attesa di essere chiamata alla prima udienza del suo processo. In quella sede dovrà spiegare le motivazioni del suo comportamento ma, essendo incensurata, “le conseguenze – spiega ancora il comandante Pascale – non dovrebbero essere comunque gravi”, si va dalla pena sospesa a una sanzione di natura pecuniaria.