I ricercatori dell’Istituto Tethys, in collaborazione con la Guardia Costiera, sono riusciti a stabilire con esattezza le dimensioni di Wally, la balena grigia che da due settimane nuota nelle acque italiane. Finora le sue dimensioni erano state stimate solo a occhio, ma grazie alle nuove immagini dal drone gli scienziati hanno potuto individuare una misura molto più precisa, a paragone di una barca a fianco. Secondo i ricercatori di Tethys, la lunghezza di 7,70 metri conferma che si tratta di un animale molto giovane, nato nel gennaio del 2020 nell’Oceano Pacifico. Le immagini dimostrano che il cetaceo è molto magro e malnutrito, probabilmente stremato dal viaggio che lo ha portato nel mar Mediterraneo. Per questa ragione, secondo gli studiosi, l’animale è in cerca di cibo e non va stressato ulteriormente. In due settimane la balena grigia ha percorso oltre 800 chilometri da Ponza fino all’Imperiese, dove è stata esaminata da Tethys.