Martina Corgnati è la figlia di Milva, morta ieri sabato 24 aprile, a 82 anni. Dopo il ritiro dalle scene della “rossa”, a portare avanti la sua arte è stata proprio la figlia Martina che, nel 2018, è anche salita sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo per ritirare il Premio alla Carriera assegnato alla madre. Figlia della Pantera di Goro e del regista e produttore discografico Maurizio Corgnati, la donna ha intrapreso una fortunata carriera come storica dell’arte e spesso ha parlato della madre, come nell’intervista rilasciata ieri al Corriere della Sera, in cui ha subito chiarito: “Mia madre Milva non è morta per Covid, ma di una malattia neurologica e degenerativa che non era però Alzheimer. Una patologia forse legata alla vita intensa e ricca di impegni e sfide artistiche continue, a una specie di stanchezza antica e profonda”.

Martina porta con sé gli insegnamenti di Milva, di mamma Milva, non della cantante. O meglio, non solo. A tal proposito ha dichiarato: “Mi ha insegnato a essere molto responsabile. Poi l’etica sul lavoro, rigore, attenzione. E a cercare sempre l’eccellenza. Lei era esigente prima di tutto con se stessa. Temeva la mediocrità e la superficialità“.