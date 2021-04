Neanche alle conferenze mondiali sul clima, a volte, tutto va come previsto. E il vertice virtuale voluto dall’amministrazione Biden ne è l’esempio. I leader mondiali hanno avuto qualche momento di imbarazzo: la parola era da poco passata al presidente francese Emmanuel Macron, intervenuto al summit con un videomessaggio registrato, quando sullo schermo è apparso il presidente russo Vladimir Putin, che, però, non sapeva di essere ripreso. Dopo qualche minuto di silenzio assoluto, è stato l’intervento del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a riportare “l’ordine”. Putin durante i momenti di silenzio era evidentemente in imbarazzo, tanto da voltarsi verso i suoi collaboratori al Cremlino per chiedere spiegazioni. L’episodio è durato poco più di un minuto. Putin ha quindi fatto il suo intervento poi la parola è ripassata al presidente francese, il cui messaggio è stato nuovamente trasmesso dall’inizio. L’ironia dei social non si è fatta attendere e quello che sembra essere un disguido tecnico che potrebbe presto diventare virale.