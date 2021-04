Si è aperta con una lunga intervista di Orietta Berti la puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa su Rai1 questo pomeriggio, giovedì 22 aprile 2021: “Due giorni dopo la mia ultima ospitata qui mi è venuta la febbre a 39”, ha esordito la cantante con Serena Bortone, ricordando la battaglia che sia lei che il marito hanno combattuto gli scorsi mesi contro il Covid. “Mio marito Osvaldo è stato molto più male di me, ora per fortuna si sta riprendendo ma ha perso 16 chili. Mio figlio, invece, che è sempre stato in casa con noi, non è stato contagiato”, ha concluso Orietta Berti.