Fedez ha lanciato “Noon by Fedez”, la sua prima linea di smalti in collaborazione con Layla Cosmetics, e il sito è andato in crash in 2 minuti. Da qualche mese ormai il cantante ci ha abituato alle sue manicure creative che, dopo le perplessità e le critiche iniziali, sono diventate ora a tutti gli effetti un tratto distintivo dei suoi look: per questo ha deciso di creare questa linea dai colori fluo che ricordano, appunto, quelli da lui sfoggiati.

Come sempre quando si tratta dei Ferragnez, neanche il tempo di annunciare il progetto su Instagram che il sito con l’e-commerce di Layla Cosmetics è andato in crash per i troppi accessi. Come sono questi smalti? “Semipermanente NooN. Durata fino a 4 settimane – si legge sul sito -. Stesura facilitata dal comodissimo ed esclusivo pennello medio-grande Layla Cosmetics. Studiato per un’equilibrata flessibilità, con setole perfettamente tagliate. Per questa speciale limited edition, Layla rivisita, nella grafica e nel materiale, il classico flacone da 10 ml. Fedez sceglie un packaging in materiale sostenibile e compostabile al 100%”. Il costo di un singolo smalto è di 17,75 euro, mentre il kit completo costa 68,80 euro e una parte dei ricavati andrà a Pangea Onlus, che sostiene le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini sul territorio nazionale.

Per lanciarli, Fedez ha creato un divertente video pubblicitario in pieno stile anni ’90, girato dall’amico Luis Sal: subito è diventato virale, scatenando i commenti dei fan. “Non è possibile, sembra uno spot degli anni 90. Stupendo”, e ancora: “Sembra la pubblicità dello skifidol, mi sembra di guardare Italia1 negli anni 90. Bellissimo”.