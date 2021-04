Le voci sulle dimissioni di Andrea Agnelli circolano, insieme alle smentite. Ma si fanno già dei nomi per la sostituzione del figlio di Umberto alla guida della Juventus. E si parla del compagno di Arena Seredova. Dopo la fine del matrimonio con Gianluigi Buffon, la modella ha infatti cominciato a frequentare proprio il cugino di Andrea Agnelli, Alessandro Nasi, 46 anni. Nasi ha vissuto a lungo negli Stati Uniti e dopo una formazione nelle banche di investimento più importanti del mondo è stato molto accanto a Sergio Marchionne. Seredova e Nasi sono legati dal 2015 e hanno una figlia, Vivienne Charlotte: per la showgirl si tratta del terzo figlio, per il manager invece è il primo. “A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa”, aveva scritto Seredova su Instagram per dare il benvenuto alla figlia.

