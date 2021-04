Tutto scritto, c’è da scommetterci. Ma le facce sono tirate e il divertimento non filtra dallo schermo. Paola Barale ospite di Paolo Bonolis ad Avanti un altro, ha fatto vestire da donne il conduttore e il compare Luca Laurenti per il ‘tema’ del gioco, ‘Vizi e Nuove Frontiere’. La 53enne ha subito messo le mani avanti: “Sono stata invitata da tua moglie”. E Bonolis ha subito ribattuto: “Grazie per essere venuta. E non tornare!”. La Barale non ha mosso un muscolo e ha affermato che a Milano quella è la moda prima di dare altre due stoccatine. Al conduttore ha detto che la moglie, Sonia Bruganelli, racconta di come Paolo si vesta con la colla, “ci appiccichi i primi vestiti che trovi”. Non meno caustica con Laurenti: “Da Buona Domenica sei sempre uguale”. E non pareva un complimento.