I profili social di Trash Italiano sono improvvisamente spariti. La pagina, che tra le diverse piattaforme contava circa 5 milioni di follower totali, sarebbe stata “chiusa a causa di un’azione legale corposa e immediata intentata da Mediaset“, questo è quanto riportato da Giornalettismo in un articolo a firma di Gabriele Parpiglia.

Ma andiamo con ordine e ripercorriamo le tappe di questa vicenda. Da 4 giorni gli account Instagram e Twitter di Trash Italiano sono irraggiungibili e il sito internet risulta “temporaneamente non disponibile“. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, dal momento che la pagina stava aumentando sempre più i propri consensi e, com aveva fatto sapere il fondatore, stava anche lanciando un nuovo progetto con Valentina Ferragni, sorella della più conosciuta Chiara. Da quel momento si sono susseguite una serie di ipotesi più o meno accreditate: da un’azione di marketing a uno scherzo passando per un attacco hacker fino alla causa legale, che ora sembra trovare conferme.

Resta da capire se, sia nel caso di Instagram che di Twitter, gli account siano stati temporaneamente disattivati dallo stesso proprietario oppure definitivamente cancellati. Insomma, il misterio si infittisce e l’ultimo messaggio che ha lasciato Trash Italiano è stato: “Una giornata un po’ no. Per un po’ Trash Italiano non sarà disponibile. A presto”. Intanto si susseguono aperture di pagine che portano il nome di Trash Italiano utilizzando anche il suo logo, una in particolare (Trash Iitaliano) ha già raggiunto 14,5 mila follower ma sulla vicenda prende le distanze: “Non so cosa sia accaduto“. Come andrà a finire? Restiamo in attesa di eventuali sviluppi.