“Farò tutto il possibile per fermare questo progetto“. Parola di Boris Johnson, primo ministro della Gran Bretagna, che si schiera contro la Superlega,la nuova competizione fondata da 12 squadre annunciate nella notte. Ne faranno parte Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham in qualità di club fondatori, mentre è previsto che altri 3 club aderiranno prima della stagione inaugurale. Un cambiamento epocale che sta terremotando il mondo del calcio europeo.

E siccome il pallone è lo sport più diffuso al mondo, la notizia è diventata immediatamente un vero e proprio caso politico, anche su invito della Uefa che domenica pomeriggio aveva chiesto ‘aiuto’ alle istituzioni nel condannare la scissione. E gli interventi diretti dei principali leader europei non sono mancati. A cominciare proprio dal premier della Gran Bretagna, terra che ha inventato il calcio e dove si gioca il campionato più ricco del pianeta. Ben sei squadre della Premier league, però, hanno aderito al progetto. E Johnson si è schierato contro: “Stiamo valutando tutto quello che possiamo fare con le autorità calcistiche per garantire che questa cosa non vada avanti nel modo in cui viene al momento proposta. Non credo che sia una buona notizia per i tifosi, non credo che sia una buona notizia per il calcio in questo Paese”, ha detto Johnson, secondo quanto riportano i media britannici. Già in mattinata l’inquilino di Downing Street aveva definito i piani per una Superlega europea “molto dannosi per il calcio” e sostenuto che a suo avviso il progetto colpirà “al cuore i campionati nazionali e preoccuperanno i tifosi di tutto il Paese”.

Critico pure Emmanuel Macron, che però esprime apprezzamento per la posizione dei club francesi, nessuno dei quali per il momento ha aderito alla Superlega: secondo indiscrezioni, però, almeno due squadre transalpine verranno invitate a turno. In una nota diffusa dall’Eliseo il presidente della Francia ha espresso toni duri contro i piani annunciati da 12 club, definendoli una “minaccia” per il “principio di solidarietà e di merito sportivo”. La Francia, si legge, “sosterrà tutti i passi che saranno presi da Uefa, Fifa, Lega calcio e Federcalcio francesi per proteggere l’integrità delle competizioni federali, sia nazionali che europee”.

Anche le massime istituzioni comunitarie intervengono per commentare la notizia. Il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas ha scritto su Twitter che “dobbiamo difendere un modello di sport europeo basato sui valori, basato sulla diversità e l’inclusione. Non c’è spazio per riservarlo ai pochi club ricchi e potenti che vogliono legami stretti con tutto ciò che le associazioni rappresentano: campionati nazionali, promozione e retrocessione e sostegno al calcio dilettantistico di base”. Paolo Gentiloni, commissario europeo agli Affari economici, ha commentato la vicenda con una battuta: “La SuperLega mi ricorda tanto la New Coca Cola“. Il riferimento è a quello che viene considerato uno stratagemma dell’azienda di bibite americane per rilanciare le vendite in un momento di crisi.

Critico anche il segretario del Pd, Enrico Letta, che ha twittato: “L’idea di una SuperLega per i più ricchi club europei di calcio? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il modello NBA non può funzionare. Nel calcio e nello sport la forza sta nella diffusione, non nella concentrazione. E nelle belle storie tipo Atalanta, Ajax, Leicester”. Soprattutto, il leader dem chiede a “tutte le istanze europee, compreso il governo italiano” di intervenire: “Questa vicenda può impoverire il nostro Paese”. Si dice contrario pure il leader della Lega, Matteo Salvini, secondo il quale “è possibile che ci siano 10 squadre che tengono in mano lo sport del continente. Pensiamo ai ragazzi, a chi ha vinto arrivando dal nulla. Che il calcio abbia bisogno di riforme sia in Italia che in Europa, sì. Che ci siano stipendi fuori dal mondo e regole fuori dai tempi”.

“Squadre che da anni non riescono a qualificarsi in Champions League si garantirebbero un posto automatico in questo torneo, a discapito di altre come ad esempio l’Atalanta, che con budget molto inferiori si stanno imponendo a livello nazionale ed europeo. Uno vero schiaffo a tifosi e sportivi in genere, ma soprattutto un tradimento dei valori sportivi sacrificati sull’altare esclusivo delle logiche di mercato che già dominano il mondo del calcio, ma che in questo modo trionferebbero definitivamente”, scrivono in una nota gli esponenti M5s in commissione Cultura, Istruzione e Sport del Senato. “Il calcio – aggiungono – deve moltissimo a questo Paese e questo Paese deve moltissimo al calcio. È giusto intervenire per impedire che la casta del potere calcistico rovini lo sport più seguito e amato a livello planetario. I tifosi e gli sportivi che hanno sempre supportato quei club e in generale la propria squadra, non meritano una simile offesa. L’Italia supporti la propria federazione, la Uefa e la Fifa per garantire l’interesse condiviso dell’integrità delle competizioni federali, nazionali ed europee”.