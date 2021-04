Nella giornata di ieri giovedì 15 aprile, Giulia De Lellis ha voluto informare i suoi 5 milioni di follower delle prestazioni sessuali del suo.. cane. Ebbene sì. La nota influencer ha pubblicato delle stories dicendo: “Sapete che Tommy (questo il nome del cagnolino, ndr) ha la fissa del sesso? Insomma per farvela breve stamattina ha fatto talmente tanto sesso che questo pisellino non gli rientrava e lui piangeva da morire, ha sofferto.. non potete capire, non lo avevo mai visto così”, ha esordito.

Poi ha aggiunto: “Mi sono spaventata tantissimo. Ho chiamato subito il veterinario e mi ha detto che la prima cosa da fare è mettere del ghiaccio in un tovagliolino e metterglielo lì. Quindi se dovesse capitare anche ai vostri cuccioli..”. Ciliegina sulla torta: Tommaso Zorzi ha ripubblicato sul proprio profilo le stories dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, facendo credere che il “Tommy” in questione fosse lui. Grasse risate.