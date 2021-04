Ha scelto i microfoni di Storie Italiane, su Rai1, Hugo Hernán, fratello di Diego Armando Maradona, per raccontare un nuovo dramma che sta vivendo la sua famiglia: il fratello Raul è infatti ricoverato in rianimazione per problemi respiratori dovuti al Covid-19. “È arrivato in ospedale sabato scorso. Da due giorni è in terapia intensiva. Ieri ha iniziato la cura con il plasma, in serata è migliorato un po’ ma bisogna aspettare altre 24 ore perché la cura faccia il suo effetto”, ha dichiarato Hugo Maradona in collegamento con Eleonora Daniele.

“I problemi per noi non finiscono mai [..] Raul ha 45 anni, in Argentina al momento stanno vaccinando gli anziani perciò avrebbe dovuto aspettare, non era ancora il suo turno“, ha aggiunto. Poi, visibilmente provato, ha concluso: “Penso che Dio mi stia mettendo a dura prova ultimamente. Mio fratello è molto forte, sono ottimista, andrà tutto bene. Con lui ci sono le mie sorelle, io non riesco neppure a parlare con i medici perché il reparto di terapia intensiva è pieno”.