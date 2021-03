Non è stata una manovra semplice, ma forse la situazione si è finalmente sbloccata. Un modo di dire e anche un auspicio per lo strano caso della nave portacontainer Ever Given che con i suoi 400 metri che ha bloccato il Canale di Suez. L’enorme imbarcazione ha iniziato a muoversi e ora finalmente galleggia. Questa mattina l’armatore aveva fatto sapere, dopo le prime manovre, che la nave non galleggiava ancora.

Il tenente generale Osama Rabei, capo dell’Autorità del Canale di Suez, in Egitto, aveva confermato che la nave portacontainer Ever Given è stata parzialmente rimessa a galla dopo aver risposto con successo alle “manovre di tiro e spinta”. Rabei aveva poi detto che i lavoratori hanno quasi completamente raddrizzato la rotta della nave e che la poppa è stata spostata di 102 metri (334 piedi) dalla riva del canale. Un tweet del fornitore globale di servizi offshore ‘Inchcape Shipping’ ha poi scritto che la Ever Given è stata rimessa a galla con successo. Il sito di tracciamento navi Vasselfinder ha cambiato lo status della Ever Given in “under way” (in movimento) riportando una “posizione” ricevuta alle 06:05 Uct (quindi le 04:05 italiane).

I siti web di osservazione del traffico marittimo. Vesselfinder e Myshiptracking all’alba avevano evidenziato come la poppa della nave, che pesa più di 200.000 tonnellate, si fosse allontanata dalla riva occidentale del canale. L’Autorità del Canale di Suez (Sca) aveva comunicato che “le manovre di traino per rimettere a galla la nave portacontainer Ever Given” erano iniziate “con l’ausilio di 10 rimorchiatori giganti“.

La Ever Given era rimasta bloccata da martedì in diagonale attraverso il canale, ostruendo completamente il corso d’acqua di circa 300 metri di larghezza, uno dei più trafficati al mondo. Il Canale di Suez, lungo circa 190 km, gestisce circa il 10% del commercio marittimo internazionale e ogni giorno di fermo causa ritardi e costi significativi. In totale, quasi 400 navi sono rimaste bloccate alle estremità e al centro del canale che collega il Mar Rosso al Mar Mediterraneo, secondo Sca. Almeno una dozzina di rimorchiatori e draghe per aspirare la sabbia da sotto la nave sono stati mobilitati durante le operazioni.

I primi successi nello sblocco del Canale di Suez hanno fatto calare immediatamente il prezzo del petrolio. Sul mercato il greggio Wti del Texas scende sotto la soglia dei 60 dollari con un calo del 2,2 a 59,5 dollari al barile. Arretra anche il Brent del Mare del Nord a 63,3 (-1,9%).Tra le 369 imbarcazioni in coda ci sono anche una trentina di petroliere. In vista di tempi di smaltimento dell’ingorgo che venivano stimati ieri in 3-6 giorni c’è un aumento delle navi che hanno optato per il periplo dell’Africa, con i conseguenti ritardi di due settimane nelle consegne. Il gigante dei trasporti danese Mersk aveva annunciato il coinvolgimento di 32 proprie navi e il dirottamento verso il capo di Buona Speranza di 15. La compagnia francese Cma-Cgm ha annunciato il cambio di rotta di due cargo diretti in Asia.