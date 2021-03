Ornella Muti e il “coito spirituale”. Galeotta fu la biblioteca di Dagospia. Nelle ore in cui il Corriere intervista la grande attrice italiana, a breve sul set di The Christmas Show, un film che uscirà, Covid permettendo, a Natale 2021, ecco che sbuca anche una vecchia intervista di fine anni Ottanta con parecchi retroscena hard. Intanto la fonte dei virgolettati che andrete a leggere è del 1989 e s’intitola Superveleno (Newton&Compton). Lo scrisse Costanzo Costantini, redattore culturale de Il Messaggero e cronista mondano fin dai tempi di Via Veneto e la Dolce vita. Superveleno è una raccolta di interviste, alla maniera di Enzo Biagi, di diversi personaggi popolari dell’epoca, da Craxi a Monica Vitti, da Alberto Moravia a Marina Ripa di Meana. Tra loro anche la Muti, che nell’89 aveva 34 anni ed era sposata al suo secondo marito Federico Fachinetti, salito agli onori delle cronache per essere stato arrestato nel 1994 per bancarotta fraudolenta e associazione a delinquere.

In pratica Fachinetti all’epoca rilevava società fallite per risanarle, quando in realtà le svuotava di ogni ben portandole alla bancarotta. All’epoca il caso fece scalpore perché negli anni precedenti l’uomo aveva falsificato la firma della moglie, la Muti, per diversi assegni da centinaia di milioni di lire. La Muti fu vittima anch’essa del raggiro e di quello che oramai era diventato l’ex marito, ma nel 1989 l’idillio soprattutto sessuale con Fachinetti era al settimo cielo. “Undici o dodici anni fa conobbi Federico Facchinetti – spiega la Muti in Superveleno – Era tutto il contrario di Alessio Orano (il primo marito della Muti ndr). Prima di lui, io avevo avuto tutti gli uomini che avevo voluto. Ma con Federico vivo in una totale armonia sessuale. E’ il mio uomo ideale. Nessuno ignora che il sesso non ha bisogno d’amore per funzionare. Ma io e Federico abbiamo raggiunto una dimensione supplementare, una dimensione dell’aldilà: il coito spirituale”.

Pagine davvero scottanti dove la Muti ricordava anche altre peripezie da minorenne: “A 13 anni mi innamorai di un garagista ma purtroppo non fu il mio primo amante. A 14-15 anni conobbi Alessio Orano, con il quale trascorsi 5 anni di totale libertà. Nello stesso periodo conobbi molti altri uomini. Ho fatto tante sciocchezze in quel periodo! A 18 anni restai incinta ma non di Alessio Orano”.