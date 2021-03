La terza serata di Sanremo 2021, in onda giovedì 4 marzo 2021, ha incollato allo schermo in media 7.653.000 telespettatori con il 44,3% di share. La prima parte, in onda dalle 21.31 alle 23.50, è stata vista da 10.596.000 telespettatori con il 42,4%, 4.369.000 telespettatori con il 50,56% per la seconda dalle 23.52 alle 2. La kermesse con il duo Fiorello-Amadeus nella seconda serata aveva ottenuto 7.585.000 telespettatori con il 42,1% di share. Lo scorso anno la terza serata dell’edizione 2020 prevista giovedì 6 febbraio, era stato vista in media 9.836.000 telespettatori con il 54,5% di share. La prima parte (dalle 21.23 alle 23.47) aveva ottenuto 13.533.000 con il 53,6%, la seconda parte (dalle 23.51 all’1.59) 5.636.000 con il 57,2% di share.

Gli ascolti non sono facilmente comparabili per diversi motivi: le due edizioni sono in onda in mesi differenti e l’edizione 2021, causa Covid con conseguente coprifuoco, ha portato alla realizzazione dello spettacolo in condizioni differenti, in primis con uno teatro vuoto.

Una serata lunga invasa dalle cover dei ventisei big in gara, una presenza importante che ha ridotto lo spazio dedicato allo spettacolo. La top model Vittoria Ceretti non ha di certo lasciato il segno, non confermando la tendenza positiva delle due signore che l’hanno preceduta: Matilda De Angelis ed Elodie. Se Achille Lauro sembra faticare più del dovuto, salvato nella puntata di ieri da Emma e Monica Guerritore, segnali di vita arrivano da Zlatan Ibrahimovic.

Il campione rossonero, complice un brutto incidente stradale che lo ha bloccato in autostrada, ha raggiunto la città con grande ritardo slittando il suo ingresso. Ma è arrivato con tanto di video prova e un resoconto della sua avventura: il soccorso di un motociclista che lo ha portato in Riviera. La musica dei Negramaro è il modo migliore per iniziare la serata, Fiorello si spende tanto ancora una volta. Da vero professionista, da vero mattatore. Con l’amico, per l’amico, Amadeus.