Il tanto discusso party con 400 persone (senza mascherina) è valso a Belén Rodriguez il trentesimo Tapiro d’oro da parte di Striscia la notizia, diventando la vip più “attapirata” della storia del programma. Durante il servizio andato in onda nella puntata di martedì 2 marzo, Belén ha avuto modo di chiarire la propria posizione: “Sono andata all’inaugurazione di un locale di un caro amico”, ha dichiarato al microfono dell’inviato Valerio Staffelli. “Aveva tutti i permessi del Comune, era in un open space di 600 mq e quando sono arrivata per pranzo c’erano circa 70 persone. Ho tolto la mascherina solo per scattare delle foto. All’inizio eravamo in pochi e io non ho visto la folla perchè ce ne siamo andati via prima. (Belén e il fidanzato Antonino, ndr). A testimonianza il fatto che circolano diversi video con persone che ballano scatenate e se ci fossi stata sicuramente l’avreste visto”, ha detto la showgirl argentina. Infine ha aggiunto: “Eravamo in zona gialla, le leggi purtroppo sono un casino. Dal momento in cui fai aprire i ristoranti, la gente ci va e poi quei 2 metri di distanza, o 3 o 4.. non si capisce più un tubo” .

Tuttavia le immagini pubblicate da lei stessa su Instagram e riportate da Il Messaggero, sembrerebbero smentire in parte le sue affermazioni. In un breve video infatti, Belén inquadra il fidanzato Antonino e dietro di lui un gruppo di persone balla senza distanziamento né mascherine. Ad ogni modo, al di là del torto e della ragione, ora anche la Lombardia rischia di diventare zona rossa, così come riportato da Tg Sky 24 e come anticipato ieri da Guido Bertolaso, consulente del presidente di Regione Lombardia per il Piano Vaccinale, “tutta Italia, tranne la Sardegna, si sta avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa”, ha dichiarato.