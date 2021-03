Kastellorizo è Covid free. Vale a dire che tutti i 1500 abitanti dell’isola Greca, divenuta famosa nel 1991 perché scelta da Gabriele Salvatores come set del film premio Oscar Mediterraneo, sono stati vaccinati. Ad annunciarlo la newsletter Friends of Kastellorizo che specifica: “Il mese di febbraio 2021 è stato un mese storico per gli abitanti di Kastellorizo. Domenica scorsa, 21 febbraio, sono stati tra le primissime popolazioni in Grecia a ricevere la seconda dose di Pfizer. Ciò significa che l’intera comunità di Kastellorizo è stata ora vaccinata contro il Covid-19″.

L’isola non è un unicum, ma è sicuramente tra i primi luoghi in Europa a poter vantare l’etichetta di Covid Free. Insieme a lei altre isole greche, tra cui Kastos, Kalamos e Meganisi. Tutte mete altamente turistiche e per questo “strategiche” anche per l’economia del Paese dove il settore vale il 20% del Pil. Non è un caso quindi che il governo abbia puntato proprio su questi luoghi per far ripartire, almeno in parte, il settore, preparandosi ad accogliere viaggiatori internazionali già dalla tarda primavera in luoghi “sicuri” e privi di virus.

Ma non è il solo motivo. A preoccupare il governo della Repubblica Ellenica anche la “posizione” di queste isole, più lontane dalla penisola e quindi più a rischio dal punto di vista sanitario: i piccoli centri medici presenti sulle isole, infatti, non avrebbero retto in caso di una grande quantità di casi Covid, come specifica sempre la newsletter.