Gli “Happy Days” sono terminati da tempo e stava per vacillare l’amicizia che ancora legava le star della celebre sit-com americana. Tuttavia sembra tornato il sereno, come si evince chiaramente dalle parole di Henry Winkler (alias Fonzie) per il Corriere della Sera: “Il cast di Happy Days è sempre stato una famiglia. Se non ci vediamo di persona, comunichiamo per telefono, sms, email o Zoom”, ha dichiarato nell’intervista, chiarendo che il legame con Scott Baio (alias Chachi Arcola) va ben oltre il set. “Ci siamo divertiti un mondo a recitare insieme. Scott è stato anche il protagonista di un film per la televisione che ho diretto, sulla guida in stato di ebbrezza”, ha detto l’attore ormai 75enne. “Fa parte della mia famiglia, ma politicamente siamo due mondi opposti: io rispetto il suo punto di vista, e lui rispetta il mio”. Quando gli viene chiesto quale futuro abbia lasciato ai giovani l’ex presidente Trump, però, Winkler non si tira indietro: “Ora Joe Biden è la voce della ragione” , ha detto. “E la ragione, credo, offre il futuro migliore”.

Qual è stato il motivo del loro litigio? La politica. Dopo le elezioni del nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden e le relative polemiche di Donald Trump, la politica sta diventando un tema sempre più divisivo. A scontrarsi sono stati appunto Henry Winkler e Chachi Arcola, cugini in scena e amici nella vita. Il casus belli è da rinvenire in una reunion a distanza dei protagonisti, che a pochi giorni dalle elezioni si erano impegnati a raccogliere fondi per il partito democratico. “Happy Days rappresenta i valori tradizionali americani, i buoni principi morali: è bizzarro che venga utilizzato per promuovere due persone come Joe Biden e Kamala Harris: voglio ancora bene al gruppo ma non ci sarò, perché non credo nel socialismo e nel marxismo. L’intrattenimento non dovrebbe essere politico” , aveva dichiarato a Fox News Scott Baio, grande sostenitore di Donald Trump, come si vede anche da questa foto che lo stesso attore ha pubblicato sul proprio profilo Facebook.