Momenti di imbarazzo in studio durante la puntata de I Soliti Ignoti andata in onda ieri mercoledì 17 febbraio. Come concorrente “vip” c’era Alba Parietti, la quale ha giocato per donare il montepremi in beneficenza all’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Tra gli ospiti della serata c’era anche il mago Raffaello, già noto al grande pubblico per i suoi trucchi di magia e protagonista in passato di Tù Sì Que Vales oltre che, ovviamente, de I Soliti Ignoti .

Sul finire della sua performance, il giovane artista ha detto: “Ora vi lascio con una pillola: se incontrate uno spagnolo triste ditegli mucho, per loro significa molto”. Gelo in studio. Nessuno ha compreso la battuta, nemmeno il padrone di casa, Amadeus, che è intervenuto: “Com’era? Che hai detto?”. Allora il mago ha ripetuto la frase, ma vedendo che il conduttore non era ancora convinto, ha aggiunto: “E pensare che a me questa battuta piaceva tanto”. Infine il commento di Alba Parietti: “La capiamo tra una mezz’oretta, con calma”.