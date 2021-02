“Sono passati due anni da quando mi sono trovata faccia a faccia con il punto più oscuro della mia vita. Ho voluto mettere le cose in chiaro su quello che è successo. Ho avuto tre ictus. Ho avuto un infarto. I miei medici mi dissero che avevo dai 5 a 10 minuti in più”. Demi Lovato ha deciso di rompere il silenzio e parlare per la prima volta di quanto le è successo nel 2018, quando è stata a un passo dalla morte a causa di un’overdose. La cantante e attrice, lanciata dalle serie tv per ragazzi firmate Disney, ha trovato ora la forza di raccontare a cuore aperto quei momenti in “Demi Lovato: Dancing With the Devil“, una docuserie in quattro puntate in uscita il 23 marzo su YouTube Originals.

I medici le hanno salvato la vita ma sconta ancora le conseguenze di quanto successo: “Mi è rimasta una lesione cerebrale, e ancora oggi ne affronto gli effetti — ha spiegato la cantante all’agenzia Ap —. Non guido la macchina perché ho punti ciechi nella mia vista. Per molto tempo ho avuto davvero difficoltà a leggere, era tutto sfocato”. Ma Demi Lovato non è scoraggiata, anzi, ha spiegato che “sono ancora lì per ricordarmi cosa potrebbe accadere se mai dovessi ricadere nel buio”.

La cantante 28enne aveva già raccontato in due documentari (su Mtv nel 2012 e su YouTube nel 2017) le sue battaglie contro un disturbo bipolare, l’anoressia e il bellissimo, ammettendo però di avere ancora a che fare con le dipendenze da alcol e cocaina, proprio quelle che l’hanno portata all’overdose. Parlarne pubblicamente le aveva dato la forza e per questo ha deciso di farlo ancora una volta: “Il mio obiettivo è aiutare le persone che sono state sulla mia stessa strada. Volevo mettere le cose in chiaro e volevo rivelare tutto ai miei fan”.