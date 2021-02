Eliana Michelazzo, influencer ed ex agente di Pamela Prati coinvolta nel caso Mark Caltagirone, in un’intervista rilasciata all’Adnkronos si sfoga e chiede al neo-presidente del Consiglio Mario Draghi di “verificare come avviene il tracciamento dei contagiati dal Covid”. Ma cosa è successo? Sul proprio profilo Instagram, l’influencer romana ha dichiarato: “É appena uscita un’intervista su Adnkronos che racconta la mia situazione Covid, proprio perché ancora oggi, a distanza di 6 mesi, io risulto positiva e non è così, perché io sono negativa dal 17 settembre quindi non è normale. Vuol dire che i dati statistici, come ho detto già altre volte, non sono sicuramente reali”.

Eliana Michelazzo si fa poi portavoce di una situazione a suo dire diffusa, tanto che ha dichiarato: “Sulle mie storie di Instagram ho ricevuto oltre 200 messaggi di persone che hanno la mia stessa esperienza”. E incalza: “Come è possibile che la mia Asl di appartenenza non abbia registrato il mio tampone negativo e neanche la polizia? Se i dati statistici sugli attualmente positivi non sono reali, è grave”. Eliana Michelazzo ha contratto il virus quest’estate, “sono risultata positiva al Covid a fine agosto, subito dopo la mia vacanza in Sardegna”, ricorda.

Poi continua: “sono restata a casa fino al 17 settembre quando, dopo due tamponi negativi, sono finalmente uscita dalla quarantena e sono andata a Milano per lavoro. Alle 3 di notte mentre ero in albergo sono stata chiamata in camera ed era la polizia che mi diceva che risultavo positiva al Covid e mi chiedeva l’esito del tampone. Dopo avergli fatto vedere i due tamponi negativi loro mi hanno detto che avrebbero inserito tutto nel loro database. Tuttavia, a distanza di mesi, mi hanno fermato altre volte chiedendomi di nuovo l’esito del mio tampone visto che risulto ancora positiva al Covid. Ho chiamato più volte la mia Asl ma non risponde nessuno. Sono stata abbandonata a me stessa“, ha concluso.