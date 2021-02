Era stato preannunciato dallo stesso Luca Zingaretti ma ora arriva la conferma ufficiale: il Commissario Montalbano chiude i battenti. La notizia era già nell’aria da tempo, dal momento che ormai sia il regista, Alberto Sironi, che lo scrittore da cui romanzi la serie era tratta, Andrea Camilleri, sono morti (a distanza di 20 giorni l’uno dall’altro). Sironi aveva scoperto di essere malato, ma questo non gli aveva impedito di dirigere i tre nuovi episodi della serie. Tuttavia, con il peggiorare delle condizioni, era stato lo stesso Luca Zingaretti a prendere in mano la regia nelle ultime settimane delle riprese di Montalbano, per portare a termine il lavoro ormai avviato. Più volte infatti Zingaretti ha sottolineato pubblicamente il peso dell’assenza di figure chiave per la serie: “Il problema è che c’era un autore che ci scriveva i testi anno per anno che ora non c’è più, un regista che li girava che ora non c’è più. Verranno mandati in onda altre tre episodi: due nel 2020 ed uno nel 2021”. L’ultima puntata andrà in onda quindi lunedì 8 marzo.

A darne la conferma è Peppino Mazzotta (alias Ispettore Giuseppe Fazio) in un’intervista rilasciata al settimanale Gente. “Il Montalbano televisivo è concluso. Non credo si faranno altre puntate. Le notizie che abbiamo ricevuto finora dicono così” . Poi ha aggiunto: “Anche se l’ultimo romanzo di Camilleri, ‘Riccardino’, non è stato girato e io penso e ho sempre detto che sarebbe un dovere morale fare almeno quello perché chiuda la vicenda del commissario. Ma bisogna rispettare la decisione presa” . Anche il Sindaco di Noto (Ragusa), Corrado Bonfanti, ha un’opinione analoga. “È impensabile ed oltremodo irriverente nei confronti della memoria del grande maestro Andrea Camilleri pensare di non realizzare un’ultima e definitiva puntata della straordinaria serie televisiva tratta dai suoi libri”, ha dichiarato.