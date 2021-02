Momenti di forte commozione nell’ultima puntata di Verissimo su Canale 5. Tra gli ospiti del salotto di Silvia Toffanin c’era la cantante Fiordaliso che ha spazzato tutti con il suo racconto schietto e drammatico sulla morte della madre, tra le tante, troppe, vittime della pandemia di Covid. “Quest’anno la vita mi ha spezzato in due, è una cosa fuori di testa. Ho subito il Covid. Mia madre aveva 85 anni, lo avevo messo in conto che poteva morire. Ma il problema è il come”, ha esordito Fiordaliso.

“Lei si è ammalata di Covid, l’ha portata via un’ambulanza. Non rispondeva più al telefono. Mia madre ha vissuto la solitudine e forse il pensiero di essere stata abbandonata – ha raccontato -. Finché una sera mi è squillato il telefono e ho letto che era mia madre. Ero felice, ho risposto ma ho sentito la sua voce dire ‘sto morendo’. Poi è caduta la linea”. L’emozione è palpabile nello studio del programma di Canale 5: “Mia sorella ha richiamato subito e ha risposto il medico, dicendo che non c’era più nulla da fare – ha proseguito la cantante -. La notte è morta. Non lo riesco a metabolizzare. La celebro ogni giorno per farla conoscere a tutti. Non voglio piangere…”. A quel punto è intervenuta la conduttrice, Silvia Toffanin, che, avendo affrontato anche lei la perdita della madre nei mesi scorsi, le ha detto: “Io sì…” ed è scoppiata in lacrime.

Fiordaliso poi ripreso il suo racconto spiegando come proprio nei giorni scorsi sia stata colpita da un altro lutto: “Otto giorni fa improvvisamente è mancata per un infarto la mia cagnolina Cleo. È tornato di nuovo il dolore di mia madre, un dolore così forte ti ricorda subito un altro dolore. Basta, voglio andare in giro, voglio cantare. Voglio abbracciare la gente, non ne posso più”, si è sfogata. Infine, ha dedicato parole cariche d’affetto al padre, rimasto il suo unico punto di riferimento in questa situazione difficile: “Mio padre ha 91 anni, gli hanno ridato la patente. Ha il telefonino più nuovo del mio, è sui social. È un alieno. Quando è morta mamma, lui era ancora ricoverato per Covid. Gliel’ho detto quando è tornato, ma lui è più forte di me, è lui che fa il badante a me”.