“L’esperienza in carcere mi ha mutata profondamente come è normale che sia…è cambiata la mia scala di valori e di principi. L’incontro con papa Francesco mi ha rivoluzionato la vita”. Sylvie Lubamba si confida in un’intervista a Dagospia. La showgirl lanciata da Piero Chiambretti con il suo “Markette”è stata condannata a 3 anni e nove mesi di carcere per aver utilizzato carte di credito non sue e ora che ha una nuova vita come speaker radiofonica racconta come questa esperienza le abbia cambiato la vita. “Una delle regole da rispettare in carcere è quella di non raccontare cosa accade all’interno ed io continuerò ad osservarla. La detenzione è stata talmente dolorosa e ho sofferto talmente tanto che ne il sesso ne tanto meno l’autoerotismo mi sono mai passati nemmeno per l’ anticamera del cervello, erano e sono pensieri inesistenti”, ha rivelato Sylvie Lubamba.

E quando l’intervistatore le ha chiesto se sia vero che oggi vive in castità, lei ha confermato tutto: “È l’assoluta verità! È dall’estate 2014 che non ho rapporti con un uomo. Attualmente vivo in uno stato di grazia. I piaceri della carne per il momento non sono una priorità”, ha detto l’ex showgirl. “Ho ricevuto e continuo a ricevere proposte da uomini facoltosi in cambio di una nottata di sesso smodato. Voglio che si sappia che Sylvie Lubamba, nonostante nell’immaginario collettivo sia sempre stata considerata una donna libidinosa e vogliosa, è il contrario di ciò che appare. Oggi più che mai, detesto ogni forma di contatto fisico. Auspico che questa lunghissima fase di rifiuto di copulare, si risolverà con l’incontro del grande amore”, ha concluso.