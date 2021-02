Renato Pozzetto torna al cinema a 80 anni ma in un ruolo drammatico. Un po’ come era già successo con Massimo Boldi e Christian De Sica l’artefice del carpiato recitativo è Pupi Avati. Con Lei mi parla ancora, in onda su Sky dall’8 febbraio, Pozzetto diventa Giuseppe “Nino” Sgarbi, anziano signore dalla difficile deambulazione, un po’ annebbiato nei ricordi, ma ancora molto innamorato della propria compagna (qui interpretata da Stefani Sandrelli) che dopo pochi minuti di film morirà in ospedale lasciando un vuoto incolmabile. Il film è tratto dallo splendido, levigato e intimo libro di Giuseppe Sgarbi (papà del critico d’arte Vittorio e dell’editrice Elisabetta) che non è altro che un dialogo commovente e delicato con l’amata che non c’è più.

Il film fatica dannatamente a stare sul livello del libro ma Pozzetto ad 80 anni, lontano da ruoli da protagonista comico oramai dal 2007 con Un amore su misura – da lui anche diretto – è comunque soddisfatto del lavoro con Avati. Pozzetto ha perduto la moglie, Brunella Gluber, nel 2009. Molte le similitudini quindi con il personaggio di Sgarbi interpretato nel film. Anche se in un’intervista al Corriere della Sera, l’attore lombardo ha cercato di non rispondere a domande sulla moglie defunta fino a quando si è lasciato andare ricordando alcune scene del film: “Non le parlo e, soprattutto, non la sogno. Non sognarla mi addolora molto. Era mia moglie, vorrei rivederla. Era simpatica, spiritosa. È stata paziente col mio lavoro quando stavo lontano a girare”.