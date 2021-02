Ivano Michetti dei Cugini di Campagna ha avuto un ictus. È stata sua moglie Rossella a raccontare quanto accaduto in diretta a Domenica Live, ospite in collegamento del salotto di Barbara D’Urso. “È successo tutto il 22 settembre, speravamo che fosse una cosa lieve e invece, ci siamo accorti che era un ictus – ha spiegato -. Non arrivavo mai a pensare una cosa simile. L’ho trovato al bordo del letto. Capiva e non capiva, era incosciente e poi cosciente. Gli sono andata vicino e gli ho detto: ‘Cos’hai?’ e lui istintivamente non mi ha risposto, ma con la mano mi ha indicato il braccio. Ho chiamato subito i soccorsi. Dopo un’ora sono arrivati. Intanto, mentre lo aiutavo a mettere i pantaloni, ho visto che c’era qualcosa che non andava“.

Barbara D’Urso ha poi precisato “Adesso Ivano sta meglio. Parla, sorride, ha ancora qualche problema a una mano e nel camminare però si sta riprendendo”. E, a sorpresa, è stato lo stesso cantante a intervenire in collegamento dal centro di riabilitazione motoria dove è ancora ricoverato. “Ringraziando Dio ho da recuperare un pochino il braccio destro e la gamba destra – ha detto -. È stato un miracolo. Appena ebbi la botta, l’emorragia, ero convinto di parlare bene ma non era così. Parlavo con i medici ma non mi capivano. Dopo quello, non ricordo più nulla per quindici giorni. È stata una cosa brutta”.

Fino ad ora, la famiglia Michetti aveva deciso di tenere il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute. Nel salotto di Barbara D’Urso, la moglie ha spiegato poi che oltre all’ictus, l’artista ha anche subito una doppia operazione al cuore. Fortunatamente però, dopo i 15 giorni trascorsi in coma, si sta finalmente riprendendo, piano piano.