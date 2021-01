Per la seconda volta in pochi mesi l’auto di Serena Enardu è stata incendiata. La notte scorsa l’ex protagonista del “Grande Fratello Vip” ha denunciato un attacco alla sua macchina. Intorno alle 22:30 di sabato 23 gennaio a Quartu Sant’Elena, in Sardegna, qualcuno avrebbe cosparso l’auto di liquido infiammabile per appiccare l’incendio e scappare via. Alcuni vicini hanno visto le fiamme e hanno chiamato subito i Vigili del Fuoco. Il fuoco è stato domato in fretta e gli investigatori hanno ritrovato la tanica con il liquido. Tanta paura ma per fortuna nessun ferito. Già lo scorso agosto è successa la stessa cosa mentre la Enardu era finita nell’occhio del ciclone perché ritratta con la sorella Elga ad una festa di compleanno con una bandierina con svastica che sventolava sulla torta.

La Enardu ha raccontato ai suoi follower su Instagram cosa è accaduto: “Che notte di fuoco mi verrebbe da dire! Però c’è poco da ridere. Devo dire la verità però siccome mi state scrivendo tanti messaggi e siete preoccupati io e Tommaso (il figlio 15enne, ndr) stiamo bene. Quello che è successo mi lascia senza parole. Sono consapevole del fatto che il mondo è pieno di persone brutte, miserabili e ignobili che fanno un gesto così meschino. Per fortuna c’è chi deve fare indagini e le sta facendo. È un’altra che si supera senza grandi problemi. Ovviamente mi rivolgo alle persone che possono essere d’aiuto e recarsi al comando di polizia. Ve ne sarei tanto grata se aveste qualche indizio. Non voglio appesantirvi è tutto a posto, show must go on”