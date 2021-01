Sono 16.310 le persone trovate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. I morti sono 475. Il bollettino del ministero della Salute riporta i risultati di 260.704 test effettuati, dopo che da ieri vengono conteggiati insieme ai molecolari anche i tamponi antigenici rapidi. Venerdì i tamponi totali erano 273.506, i nuovi casi 16.146: significa che oggi il tasso di positività è risalito al 6,3% rispetto al 5,9% (+0,4%). Ovviamente si tratta sempre di un’incidenza notevolmente più bassa rispetto ai giorni precedenti, quando i test rapidi non venivano conteggiati.

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati ancora altri 170 ingressi in terapia intensiva: il saldo tra ingressi e uscite resta comunque in calo di 2 pazienti. Diminuiscono, anche se meno rispetto a venerdì, anche i pazienti in area medica: ci sono 57 posti letto occupati in meno, che portano il totale dei ricoverati in ospedale a 22.784. Le persone in terapia intensiva invece sono ancora 2.520. Il totale delle persone attualmente positive al coronavirus in Italia scende a 557.717, dopo altri 16.186 tra guariti e dimessi nelle ultime 24 ore.

Rispetto a sabato scorso, i nuovi casi sono diminuiti (-3.668). Anche nel confronto settimana su settimana si nota un miglioramento: da lunedì 4 a sabato 9 i positivi accertati furono 102.040, mentre negli ultimi 6 giorni sono stati 92.250. Anche i ricoveri sono tornati a diminuire, così come sono meno gli ingressi in terapia intensiva. Restano invece stabili i decessi: sia nei primi 6 giorni della scorsa settimana che da lunedì a sabato sono stati registrati più di 3mila morti (3.062 contro 3.045).

A livello regionale, la Lombardia registra il maggior numero di casi e di morti nelle ultime 24 ore: sono 2.134 i contagi e 78 i decessi. La Sicilia conta 1.954 nuovi positivi, il Veneto pochi di meno: 1.929 (oltre a 73 morti). L’Emilia-Romagna ha accertato nelle ultime 24 ore 1.674 nuovi contagi, viene seguita dal Lazio con 1.282. Poi oltre quota mille nuovi positivi restano la Campania (1.132), la Puglia (1.123) e il Piemonte (1.056), che registra anche 62 morti.

Guardando alla situazione negli ospedali, sempre la Lombardia registra il maggior numero di nuovi ricoverati: 63 pazienti Covid in più in area medica nelle ultime 24 ore. Segue la Campania con 31, mentre le performance migliori riguardano Piemonte (-58) e Veneto (-69). La Lombardia fa meglio guardando al saldo tra ingressi e uscite in terapia intensiva: -12. Nel Lazio si registra un -13, mentre il dato peggiore riguarda in questo caso il Veneto: +11.