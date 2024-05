La presa di Chasiv Yar da parte dell’esercito russo è con ogni probabilità solo una “questione di tempo”. Il vice capo dell’intelligence di Kiev Vadym Skibitsky, intervistato da The Economist, ha detto in maniera chiara che non succederà “né oggi né domani, ovviamente, ma tutto dipende dalle nostre riserve e dalle nostre scorte”. L’avanzata delle truppe di Mosca, in ogni caso, non sarà arrestabile, tanto da intravedere – non prima della seconda metà del 2025 – la necessità di un negoziato per mettere fine alla guerra. Intanto, nell’immediatezza, dalla resistenza ucraina dipenderà il destino di Chasiv Yar, evitando una completa distruzione come avvenuto ad Avdiivka.

“Il nostro problema è molto semplice: non abbiamo armi. Hanno sempre saputo che aprile e maggio sarebbero stati un periodo difficile per noi”, ha aggiunto Skibitsky sottolineando anche la disparità di forze dispiegate sul campo, a causa anche della lentezza di Kiev nel reclutare i nuovi coscritti. Come riporta The Economist, il generale non vede alcuna possibilità per l’Ucraina di vincere la guerra da sola sul campo di battaglia: potrà finire solo con una trattativa, dice.

In questo momento, Kiev e Mosca stanno lottando per raggiungere “la posizione più favorevole” in vista di potenziali colloqui. Negoziati che tuttavia, a suo avviso, potranno iniziare non prima della seconda metà del 2025. Secondo il generale, all’esercito russo è stato ordinato di “prendere qualcosa” in tempo per le celebrazioni del 9 maggio, la Giornata della Vittoria, o se questo traguardo non dovesse essere raggiunto in tempo, in ogni caso il Cremlino pretende un avanzamento sul campo in vista della visita di Vladimir Putin in Cina, in programma una settimana dopo.