“Non ho paura di fare il giuramento all’esterno”. Parola di Joe Biden, che si è espresso così nonostante, secondo la Cnn, l’Fbi stia monitorando “varie minacce di fare del male al presidente eletto in vista della cerimonia di giuramento” del 20 gennaio. Oltre ad altre possibili proteste, anche armate, nella capitale e negli altri Stati Usa a partire dal 16. “Altre notizie indicano minacce contro la vicepresidente eletta Kamala Harris e la speaker della Camera Nancy Pelosi”, secondo l’Fbi. Altissima tensione dunque nei giorni in cui la Camera si prepara a discutere la rimozione del presidente uscente Donald Trump e subito dopo la richiesta di un suo impeachment. Alla luce di questi allarmi, è stato deciso che il 20 il Campidoglio sarà off-limits per il pubblico.

La notizia è arrivata da Yogananda Pittman, prima donna e prima afroamericana alla guida della polizia di Capitol Hill, che ha preso il posto di Steven Sund dimessosi in seguito all‘assalto del 6 gennaio. Dopo il quale, è emerso nelle scorse ore, Trump ha per la prima volta incontrato Biden nello Studio Ovale. Un alto funzionario dell’amministrazione ha riferito che entrambi avrebbero convenuto che “coloro che hanno infranto la legge e hanno preso d’assalto il Campidoglio la scorsa settimana non rappresentano il primo movimento americano sostenuto da 75 milioni di persone”.

Per l’assalto, nel frattempo, due agenti della polizia del Campidoglio sono stati sospesi per il ruolo avuto nell’irruzione dei manifestanti pro Trump: uno si è fatto scattare un selfie con un rivoltoso, un altro ha indossato un cappellino Maga (Make american great again) e ha aiutato i dimostranti a farsi largo nel Congresso. Secondo la Cnn altri 10-15 agenti sono sotto indagine interna. Il New York Times scrive che il dipartimento e l’Fbi stanno perseguendo in tutto oltre 150 sospetti nelle indagini sull’assalto, dopo averne già arrestati e incriminati una quindicina. Il Bureau ha ricevuto oltre 70 mila ‘soffiate’ dopo aver chiesto l’aiuto pubblico per identificare i sospetti che appaiono in varie foto e video.

Nuovi video rivelano un livello di violenza e aggressività maggiore di quello che emergeva dalle prime immagini: si vede un poliziotto trascinato fuori e picchiato a terra, suoi colleghi aggrediti mentre sono intrappolati nella folla, dimostranti che cantano “impiccare Mike Pence”, un gruppo di rivoltosi che sembra cercare alti dirigenti dentro l’edificio. Nell’attacco sono stati usati scudi sottratti agli agenti, mazze da hockey, stampelle, bandiere. Oltre 50 agenti della polizia di Capitol Hill sono rimasti feriti, di cui 15 ricoverati, in gran parte per ferite alla testa. Uno è morto.

In questo quadro, a una settimana dall’assalto mercoledì la Camera degli Stati Uniti prenderà in considerazione l’impeachment di Trump. Il leader della maggioranza della Camera, Steny Hoyer, ha detto ai democratici che i membri dovrebbero pianificare di tornare a Washington martedì sera per prendere in considerazione la risoluzione che chiede al vicepresidente Mike Pence di invocare l’emendamento costituzionale per rimuovere Trump dall’incarico. Nel frattempo Chad Wolf si è dimesso dalla carica di segretario ad interim della Sicurezza interna. Trump gli aveva ritirato la nomina pochi giorni fa, dopo che il segretario gli aveva chiesto apertamente via twitter di condannare le violenze al Congresso. Wolf era comunque rimasto come facente funzioni, ruolo che già ricopriva da un anno. In agosto Trump lo aveva scelto formalmente per l’incarico, ma la sua nomina non è mai stata confermata dal senato. Dopo l’assalto a Capitol Hill e il tweet su Trump, la Casa Bianca ha annunciato che la sua nomina era stata ritirata.

Wolf, che ha ricoperto l’incarico per 14 mesi, è l’ultimo segretario di gabinetto a dimettersi negli ultimi giorni, anche se non è chiaro se la decisione sia direttamente correlata ai disordini della scorsa settimana. Anche Betsy DeVos, che ha servito come segretaria per l’istruzione, ed Elaine Chao, che ha servito come segretaria per i trasporti, si sono dimesse.