Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è finito nel mirino dei cospirazionisti americani e mondiali. Il Capo dello Stato è infatti il protagonista involontario di un video pubblicato sulla piattaforma BitChute, frequentata dalla destra estrema e da complottisti mondiali, nel quale viene definito “un agente dei servizi britannici con i quali ha messo a punto un piano per far fuori Donald Trump“, secondo quanto riportato da La Stampa.

La teoria, circolata anche sul social conservatore Parler frequentato dai sostenitori di Donald Trump e finito offline dopo che Amazon, Apple e Google hanno deciso di non ospitarlo più sui propri server, è stata elaborata da un cospirazionista che nel video mostra una foto poco chiara in cui il presidente della Repubblica verrebbe arrestato dalla polizia italiana insieme al segretario di Stato americano, Mike Pompeo. “Non so se sia vero o no – dice l’uomo nel video -, ma quello che vi posso dire è che l’Italia è l’ultimo tassello di un piano di contrattacco cospirazionista ordito dalla Nato nei confronti degli Stati Uniti, il cui regista è il Regno Unito“. La teoria è che Mattarella sia “un agente del MI6 (i servizi segreti esterni di Londra, ndr) e lui ha messo l’intero governo a supporto dell’azione condotta sotto copertura dai britannici contro il presidente degli Stati Uniti d’America e per controllare l’intero sistema elettorale”. Il riferimento chiaro è alla teoria cospirazionista sostenuta dallo stesso Donald Trump secondo cui in alcuni Stati americani, alle Presidenziali del 3 novembre, si siano verificati dei “brogli elettorali” che hanno “rubato le elezioni” al tycoon che non è riuscito ad ottenere la riconferma alla Casa Bianca.

Un vero e proprio Italygate, come è stato ribattezzato sulle piattaforme di complottisti, che l’autore del video spera possa essere contrastato dai sostenitori del presidente, in special modo all’interno delle forze armate: “Mi hanno detto che qualsiasi cosa debba essere fatta per tutelare (Trump) dal ‘deep State‘ fino a quando lui è presidente sarà fatta – conclude – Sono fiducioso che il presidente sia appoggiato dai militari, dalla polizia e dai pastori spirituali, andrà bene”.