E’ morto a 89 anni l’imprenditore e designer Ernesto Gismondi, tra i protagonisti del made in Italy nel mondo per il design d’avanguardia, fondatore e presidente dell’azienda dell’illuminazione Artemide. “Ha illuminato con Artemide il mondo”, ha scritto su Twitter Stefano Boeri, presidente della Triennale di Milano. “Ha usato per primo la plastica per fare mobili, regatato a testa alta nei mari di politica e imprenditoria, aperto nuovi orizzonti nel design. Il suo genio antiretorico mi mancherà”.

Nato a Sanremo (Imperia) il 25 dicembre 1931, nel 1957 Gismondi si è laureato in ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano e nel 1959 in ingegneria missilistica alla Scuola Superiore di Ingegneria di Roma. Dai primi anni ’60 si è dedicato alla progettazione e alla produzione di apparecchi per l’illuminazione, fondando nel 1959 con il designer Sergio Mazza Studio Artemide, dal quale si sarebbe sviluppato il gruppo. Si è affermato come designer internazionale, partecipando tra gli ideatori a “Memphis”, movimento di avanguardia che ha determinato una profonda evoluzione del settore del design in Italia e nel mondo e disegnando diversi apparecchi di successo per il suo gruppo.

Gismondi ha ricevuto il Compasso d’Oro alla Carriera in quanto “uomo di ingegno poliedrico” che “da subito utilizza i processi di design come fattore distintivo e in questo lungo percorso incentiva e valorizza collaborazioni con il mondo del progetto nazionale e internazionale. Esempio coerente di come il progetto di design possa essere concreta leva strategica di crescita culturale ed economica, ha sempre operato affinché il design italiano potesse essere esempio virtuoso a livello internazionale”

Il marchio Artemide ha vinto numerosi premi internazionali per i suoi prodotti. Il primo già nel 1967: il prestigioso Compasso d’Oro per la lampada ‘Eclisse‘, disegnata da Vico Magistretti. Altri Compassi d’oro sono arrivati nel 1989 per lampada ‘Tolomeo’ di Michele De Lucchi e Giancarlo Fassina, nel 2004 per l’applique ‘Pipe’ di Herzog & De Meuron, nel 2014 per lampade ‘In-Ei’ Collection’ di Issey Miyake. La lampada a braccio Tolomeo è tra i prodotti che hanno contribuito a rendere famosa l’azienda diventando un’icona del design. Progettata nel 1986 da De Lucchi e Fassina, è stata realizzata in diversi modelli, tutti caratterizzati da un innovativo meccanismo di sospensione che rappresenta un’evoluzione delle tradizionali molle già impiegate sulle lampade a braccio. Nel 1996 Artemide ha fatto proprio un nuovo manifesto, in cui si identifica ancora oggi: con il motto “The Human Light” l’azienda milanese sottolinea la propria volontà di mettere la luce al servizio dell’uomo e delle sue esigenze.

Dal 1964 al 1984 Gismondi è stato professore associato di motori per missili al Politecnico di Milano. E’ stato vice presidente dell’Adi – Associazione Design Industriale e ha ricoperto numerose cariche nell’ambito dell’Associazione Industriale Lombarda (Assolombarda), Federmeccanica, Confindustria, Ente Autonomo Fiera di Milano e presso il Ministero per l’Università. Era, inoltre, membro del Comitato Scientifico didattico dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche/Industrial design di Firenze, con nomina del Ministero della Pubblica istruzione, del Collegio dei Probiviri del Cosmit (comitato Organizzatore del Salone del Mobile di Milano) e del Cnel, su designazione della Presidenza della Repubblica.