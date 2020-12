La Gran Bretagna ha registrato oggi un altro record di nuovi positivi al Covid-19, con 55.892 contagi registrati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 50.023 di ieri. Lo riferisce la Bbc. Il numero dei morti tra i pazienti risultati positivi negli ultimi 28 giorni è di 964, in lieve calo rispetto ai 981 di ieri. In occasione del Capodanno, il governo sta pubblicando annunci che implorano la gente di non festeggiare con persone al di fuori della famiglia. Leggi Anche Vaccino anti Covid, il farmaco di AstraZeneca “efficace al 95%”. Verso il via libera in Gran Bretagna entro giovedì

La campagna esorta a “vedere il nuovo anno in sicurezza a casa”. Stephen Powis, direttore medico del Servizio sanitario nazionale in Inghilterra, afferma che “il Covid-19 ama la folla”. La maggior parte del Paese è soggetto a misure di lockdown per rallentare la diffusione di un nuovo ceppo di coronavirus facilmente trasmissibile. Le riunioni che coinvolgono più famiglie sono vietate e la polizia pattuglia le strade, per scoraggiare chi intenda festeggiare l’anno nuovo oppure la Brexit visto che stanotte il Paese esce in tutto e per tutto dalla Ue con la fine della fase di transizione. Lo spettacolo pirotecnico di Capodanno di Londra, che di solito attira migliaia di persone sulle rive del Tamigi, è stato annullato. Un’altra tradizione sarà invece rispettata: la campana del Parlamento del Big Ben suonerà 12 volte a mezzanotte.

Mercoledì il premier britannico Boris Johnson ha detto che nel Paese ci saranno “decine di milioni di dosi di vaccino” entro la fine di marzo, ma non ha voluto precisare i numeri. “Stiamo smuovendo mari e monti per distribuirli il prima possibile”, ha detto il premier in una conferenza stampa.